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حفتر يأمر باستئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها

الأربعاء، 11 يوليه 2018 10:07 ص
حفتر يأمر باستئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها حفتر
كتب ــ أحمد جمعة
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أمر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر باستئناف عملية تصدير النفط من الموانئ النفطية بعد تحريرها من قبضة الميليشيات الإرهابية.
 
وقال قائد حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربى، إنه بناء على قرار المشير حفتر فقد تقرر استئناف عملية تصدير النفط الليبى من الموانئ النفطية. 
 
كانت المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس قد أعلنت رفع حالة القوة القاهرة في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة بعد أن تم استلامها صباح اليوم، مؤكدا أن عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجيا خلاف الساعات القليلة القادمة.
 
وأثني رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على قرار القيادة العامة للجيش الليبي بوضع مصلحة الوطن فوق كل شيء. كما يتوجهون بالشكر لكل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجتمع الدولي على جهودهم في حل هذه الأزمة. ويترحمون على أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن قوت الشعب الليبي ويتمنون الشفاء العاجل لكل من أصيب خلال المعارك. 
 
وجدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى  صنع الله دعوته للمزيد من الشفافية والتوزيع العادل للواردات النفطية قائلاً: " نحن بحاجة ماسة إلى عقد جلسة حوار وطني حول التوزيع العادل للإيرادات النفطية في ليبيا، لأن هذه المسألة تمثّل أحد العوامل الرئيسية للأزمة، والحلّ الوحيد لمعالجتها هو الالتزام بالشفافية، ولهذا أدعو مجدّدا كلّ السلطات المسؤولة ووزارة المالية والمصرف المركزي لنشر الميزانيات والنفقات العامة بالتفصيل، حتى يتمكن كل الليبيين من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية. وأنا أتعهد بالعمل مع الجهات الوطنية المعنية الأخرى لتعزيز الشفافية وحل هذه الأزمة – وذلك خدمة لمصالح جميع المواطنين".

 


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