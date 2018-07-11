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حالة الطقس اليوم الأربعاء 11/7/2018 فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 11 يوليه 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 11/7/2018 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: تنخفض درجات الحرارة قليلاً، لتصبح حول معدلها نسبةً لهذا الوقت من العام، وتسود أجواء صيفية مُعتدلة إلى صيفية اعتيادية، وتكون حارة نسبياً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة اضافة الى المناطق الصحراوية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط عصراً ومساءً.

فى خليج العقبة، والرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء لطيفة ورطبة في عموم المناطق، مع ظهور السحب المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


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