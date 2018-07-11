جيش الاحتلال يعيد 7 فلسطينيين من على متن سفينة لكسر الحصار إلى غزة

غزة (أ ش أ)

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، الليلة الماضية، عن طاقم سفينة الحرية 2 الرامية لكسر الحصار الإسرائيلى المشدد على قطاع غزة منذ 12 عاما، الذى اعتقلته مساء أمس الثلاثاء قبالة سواحل غزة، فى حين أبقت على القبطان رهن الاعتقال.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أفرج عن 7 أشخاص ممن كانوا على متن السفينة،وأن الافراج عن طاقم السفينة جاء بعد تحقيق استمر لساعات، حيث تم ترحيلهم إلى غزة، وذلك عبر حاجز بيت حانون.مضيفة أن قوات الاحتلال أبقت على القبطان رهن الاعتقال لديها.

يذكر، أن بحرية الاحتلال الإسرائيلى، صادرت عصر أمس، مركب سفينة الحرية "2"، والتى انطلقت صباح اليوم باتجاه ميناء ليماسول بقبرص.

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال، قد أعلن فى بيان، نقلته عنه وسائل إعلام إسرائيلية، أن "قوات البحرية الإسرائيلية أوقفت قاربا فلسطينيا على متنه نحو ثمانية ركاب"، وزعم خرقهم الطوق البحرى حول قطاع غزة.