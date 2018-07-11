جمارك المطار تضبط راكب قادم من باريس بحوزته 3 قطع حشيش

كتبت رحاب نبيل

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، برئاسة أسامة البحراوى مدير الجمرك، من ضبط راكب مصرى قادم من باريس حاول تهريب كمية من الحشيش المخدر داخل حقائبه.

وأفاد مصدر جمركى بالمطار، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة باريس، اشتبه فى راكب حاول استغلال الازدحام داخل صالة الوصول والهروب من رجال الجمارك، وتم تفتيشه بواسطة ماجد موسى رئيس إدارة الحركة، وأميرة طلبه رئيس القسم المشرف بالتنسيق مع الضابط محمد عبدالباقى، حيث عثر على 3 قطع مختلفة الأحجام من مخدر الحشيش مخبأة بين طيات ملابسه فى إحدى الحقائب بحوزته.

أمر أسامة مصطفى البحراوى مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب بعد العرض على الدكتور إبراهيم عبد اللطيف رئيس إلادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى والذى أمر بتسليم الراكب والمضبوطات للإدارة العامة لشرطة مطار القاهرة الدولى للعرض على نيابة النزهة.