video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 يوليه 2018 09:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جمارك المطار تضبط راكب قادم من باريس بحوزته 3 قطع حشيش

الأربعاء، 11 يوليه 2018 08:34 ص
جمارك المطار تضبط راكب قادم من باريس بحوزته 3 قطع حشيش قطع حشيش مضبوطة
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق
تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، برئاسة أسامة البحراوى مدير الجمرك، من ضبط راكب مصرى قادم من باريس حاول تهريب كمية من الحشيش المخدر داخل حقائبه.
 
وأفاد مصدر جمركى بالمطار، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة باريس، اشتبه فى راكب حاول استغلال الازدحام داخل صالة الوصول والهروب من رجال الجمارك، وتم تفتيشه بواسطة ماجد موسى رئيس إدارة الحركة، وأميرة طلبه رئيس القسم المشرف بالتنسيق مع الضابط محمد عبدالباقى، حيث عثر على 3 قطع مختلفة الأحجام من مخدر الحشيش مخبأة بين طيات ملابسه فى إحدى الحقائب بحوزته.
 
أمر أسامة مصطفى البحراوى مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب بعد العرض على الدكتور إبراهيم عبد اللطيف رئيس إلادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى والذى أمر بتسليم الراكب والمضبوطات للإدارة العامة لشرطة مطار القاهرة الدولى للعرض على نيابة النزهة.
 

 


 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة ويطالب بسرعة إنهاء استعدادت الحج

صور..‏ جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 21 طلقة نارية بحوزة راكب أمريكى

تهريب

حشيش

جمارك المطار

مطار القاهرة




لا تفوتك
"التعليم": نتيجة الثانوية العامة فى المدارس السبت المقبل

"التعليم": نتيجة الثانوية العامة فى المدارس السبت المقبل

وزير الرياضة: مكافأة الميدالية الذهبية للأولمبياد بمليون جنيه

وزير الرياضة: مكافأة الميدالية الذهبية للأولمبياد بمليون جنيه

محامى منى المذبوح يكشف كواليس الليلة الأولى لها بسجن النساء بعد الحكم عليها بـ 8 سنوات.. دخلت فى نوبة بكاء وترفض الحديث مع السجناء.. طالبت محاميها باستعطاف المصريين لمسامحتها.. ووالدتها تطلب ترحيلها للبنان

محامى منى المذبوح يكشف كواليس الليلة الأولى لها بسجن النساء بعد الحكم عليها بـ 8 سنوات.. دخلت فى نوبة بكاء وترفض الحديث مع السجناء.. طالبت محاميها باستعطاف المصريين لمسامحتها.. ووالدتها تطلب ترحيلها للبنان

فيديو وصور.. مافيا تهريب الآثار تحت المجهر بعد اكتشاف مدينة أثرية أسفل الأرض حاول لصوص سرقتها بالمنيا.. حملات أمنية لتمشيط المناطق المشتبه فيها.. وقاعدة بيانات عن المهربين وتعزيز الإجراءات بالمنافذ لمنع التهريب

فيديو وصور.. مافيا تهريب الآثار تحت المجهر بعد اكتشاف مدينة أثرية أسفل الأرض حاول لصوص سرقتها بالمنيا.. حملات أمنية لتمشيط المناطق المشتبه فيها.. وقاعدة بيانات عن المهربين وتعزيز الإجراءات بالمنافذ لمنع التهريب

أجمل أهداف كريستيانو رونالدو قبل ارتداء قميص يوفنتوس "فيديو"

أجمل أهداف كريستيانو رونالدو قبل ارتداء قميص يوفنتوس "فيديو"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة