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ترامب: مساهمات شركاء حلف الأطلسى ليست كافية لتخفيف العبء عن أمريكا

الأربعاء، 11 يوليه 2018 09:58 ص
ترامب: مساهمات شركاء حلف الأطلسى ليست كافية لتخفيف العبء عن أمريكا ترامب
رويترز
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن مساعيه دفعت الشركاء الآخرين فى حلف شمال الأطلسي إلى زيادة مساهماتهم في الحلف الدفاعي الغربى لكنها لا تزال غير كافية لتخفيف العبء عن كاهل دافعى الضرائب في الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب للصحفيين قبل قمة للحلف في بروكسل "قدمت الدول الأخرى حوالى 40 مليار دولار خلال العام الماضى لمساعدة حلف شمال الأطلسى لكن هذا ليس كافيا بعد".

وتابع "تنفق الولايات المتحدة الكثير والدول الأخرى لا تنفق ما يكفى خاصة بعضها.

"هذا الوضع مستمر منذ عقود وليس متكافئا ولا عادلا بالنسبة لدافعى الضرائب في الولايات المتحدة وسنجعله عادلا. أريد أن أثنى على الأمين العام فهو يعمل بجد شديد لحل هذه المشكلة".

 


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