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الأربعاء، 11 يوليه 2018 12:42 م
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ترامب: ألمانيا خاضعة لسيطرة كاملة من قبل روسيا بسبب مشروع خط الأنابيب ـ صور

الأربعاء، 11 يوليه 2018 10:48 ص
ترامب: ألمانيا خاضعة لسيطرة كاملة من قبل روسيا بسبب مشروع خط الأنابيب ـ صور قمة ترامب مع الناتو
بروكسل(أ ش أ) - تصوير أ ف ب
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه يجب على الدول الأوروبية زيادة الإنفاق على الدفاع، مشيرًا إلى أن الإنفاق بشكل غير متساو على الدفاع يشكل عبئًا على الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال اجتماع ترامب، اليوم الأربعاء، مع السكرتير العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو) "ينس ستولتنبرج" فى العاصمة البلجيكية (بروكسل)، وذلك قبيل قمة للحلف، وحضر هذا الاجتماع وزير الخارجية الأمريكى "مايك بومبيو" وبعض المسئولين الأمريكيين الآخرين بالإضافة إلى بعض مسئولى حلف الناتو.

جانب من القمة
جانب من القمة

وقال ترامب -فى تصريحات نقلتها شبكة "إيه بى سى" الأمريكية- أن الناتو تمكن خلال العام الماضى من جمع أكثر من 40 مليار دولار من الإنفاق الدفاعى، داعيًا حلفاء الناتو إلى الإيفاء بالتزاماتهم بإنفاق 2 فى المائة من إجمالى ناتجهم المحلى على الدفاع.

وأضاف ترامب أن ألمانيا خاضعة لسيطرة كاملة من قبل روسيا بسبب مشروع خط الأنابيب، مشيرًا إلى أنه "من غير المناسب على الإطلاق أن تنفق الولايات المتحدة الأمريكية على دفاع الدول الأوروبية وألمانيا ضد روسيا بينما تؤيد برلين أغنى دولة أوروبية صفقات الغاز مع روسيا".

من جانبه، قال ستولتنبرج إن وجود ناتو قوى يعد أمرًا جيدًا بالنسبة لأوروبا، مشيرًا إلى أن أعضاء الناتو قادرون على العمل سويًا على الرغم من اختلافاتهم.

وأضاف ستولتنبرج أنه من المتوقع أن ينفق الأوروبيون وكندا نحو 266 مليار دولار بحلول عام 2024.

جلسة القمة بين أمريكا
جلسة القمة بين أمريكا

 

قمة ترامب مع دول الناتو
قمة ترامب مع دول الناتو

 

وصول الرئيس الأمريكى
 الرئيس الأمريكى مع السكرتير العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج

 


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