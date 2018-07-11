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تداول صور مشاركة غواص مصرى فى إنقاذ أطفال الكهف بتايلاند

الأربعاء، 11 يوليه 2018 10:49 ص
تداول صور مشاركة غواص مصرى فى إنقاذ أطفال الكهف بتايلاند الغواص خالد زكى
مريم بدر الدين
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تداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صور لمشاركة غواص مصرى يدعى "خالد زكى"، فى عملية إنقاذ أطفال الكهف بتايلاند.

 

الغواص المصرى
الغواص المصرى
خالد زكى
خالد زكى

 

وأعلن الغواص على صفحته فى فيس بوك، أنه شارك فى عملية إنقاذ أطفال الكهف فى تايلاند ضمن فريق عالمى من محترفى الغوص والإنقاذ، كما هنأه عدد من أصدقائه بالمشاركة فى هذه المهمة العظيمة.

 

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و بعد 17 يوما من الحصار والمعاناة، تمكنت فرق الإنقاذ فى تايلاند، الثلاثاء، من تحرير أطفال الكهف الـ12 ومدربهم المحاصرين منذ أكثر من أسبوعين داخل كهوف ثام ليونج بمقاطعة "شيانج راى" فى شمال تايلاند التى تعتبر من بين المزارات السياحية فى البلاد، والتى غمرت بمياه الفيضانات أثناء وجود أطفال فريق الكرة ومدربهم داخلها.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

azza

تحيا مصر فى كل مكان

بارك الله فيك ايها الغواص المصرى والمنقذ ضمن فريق الانقاذ لاطفال تايلاند الغواص العالمى خالد زكى لك من مصر 100 مليون تحية وتقدير

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