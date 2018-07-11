تداول صور مشاركة غواص مصرى فى إنقاذ أطفال الكهف بتايلاند

مريم بدر الدين

تداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صور لمشاركة غواص مصرى يدعى "خالد زكى"، فى عملية إنقاذ أطفال الكهف بتايلاند.



الغواص المصرى



خالد زكى

وأعلن الغواص على صفحته فى فيس بوك، أنه شارك فى عملية إنقاذ أطفال الكهف فى تايلاند ضمن فريق عالمى من محترفى الغوص والإنقاذ، كما هنأه عدد من أصدقائه بالمشاركة فى هذه المهمة العظيمة.









و بعد 17 يوما من الحصار والمعاناة، تمكنت فرق الإنقاذ فى تايلاند، الثلاثاء، من تحرير أطفال الكهف الـ12 ومدربهم المحاصرين منذ أكثر من أسبوعين داخل كهوف ثام ليونج بمقاطعة "شيانج راى" فى شمال تايلاند التى تعتبر من بين المزارات السياحية فى البلاد، والتى غمرت بمياه الفيضانات أثناء وجود أطفال فريق الكرة ومدربهم داخلها.