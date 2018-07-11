تجديد حبس أمناء شرطة الأميرية المتهمين بتسريب معلومات لتجار المخدرات 45يوما

كتب عامر مصطفى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية، تجديد حبس 12 أمين شرطة محالين للاحتياط، 45 يوما، على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتسهيل الاتجار فى المواد المخدرة لتجار بمنطقة الأميرية، بإبلاغهم بمأموريات استهدافهم، ومواعيد خروجها لمداهمة أوكارهم، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وكشفت تحقيقات نيابة غرب القاهرة الكلية عن تفاصيل اتهام أمناء شرطة بمديرية أمن القاهرة، بتسهيل الاتجار فى المواد المخدرة لتجار المخدرات مقابل حصولهم على رشوة مالية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أثناء عملهم بمباحث الأميرية كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم مستغلين عملهم في وحدة البحث الجنائى وتواصلوا مع تجار المخدرات «أصحاب الدواليب» وإبلاغهم عن المأموريات التي تستهدفهم، مقابل حصول كل أمين شرطة على مبلغ يتراوح من 500 جنيه حتى 10 آلاف جنيه وفق نفاذية ودور كل منهم.

وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى أسماء المتهمين وإلى حصولهم على مرتبات شهرية فتم إخطار قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية ليتم نقل المتهمين وإحالتهم للاحتياط.