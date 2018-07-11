بلومبرج: قطر تقترض مليارات الدولارات لإتمام صفقات دفاعية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن قطر تسعى لجمع أكثر من 4 مليارات دولار من البنوك لتمويل شراء طائرات "يوروتايفون" المقاتلة، بحسب ما أفاد عدد من الأشخاص المطلعين.

وأوضحت المصادر، أن الحكومة القطرية تعمل مع مستشارين ماليين على الاتفاق الذى ستدعمه وكالات ائتمان التصدير. ودعت الدوحة المقرضين للمشاركة فى القرض والعملية التى يمكن أن تكتمل فى غضون شهر.

كما تجرى إمارة تميم أيضا محادثات مع بنوك ووكالات ائتمان التصدير من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا لجمع مليارات الدولار فى شكل قروض لإتمام صفقات دفاعية أخرى، وفقا لمصادر. وقال مسئول بحكومة الدوحة، إن مقاتلات اليوروتايفون ستعزز جهود قطر الإستراتيجية نحو الاستقرار، لكن لم يتم البت فى طريقة وآلية الدفع بعد.

وفى ظل المقاطعة العربية المستمرة لقطر بسبب علاقتها بإيران وتمويلها للإرهاب، قامت الإمارة الصغيرة بتعزيز الإنفاق الدفاعى بشكل كبير. ففى ديسمبر الماضر، طلب الحصول على 24 من مقاتلات يوروتايفون فى صفقة قدرت بـ 6.6 مليار دولار. وجاء هذا بعد إعلان الدوحة عن خططط لشراء 10 طائرات رافال أخرى إلى جانب قيامها بشراء 36 طائرة إف 15.