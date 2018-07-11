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النيابة تستكمل سماع شهود حادث "أطفال المريوطية" وتتسلم التقرير الطبى المبدئى

الأربعاء، 11 يوليه 2018 06:00 ص
النيابة تستكمل سماع شهود حادث "أطفال المريوطية" وتتسلم التقرير الطبى المبدئى حادث العثور على جثث أطفال الهرم
كتب أحمد الجعفرى
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تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان حول واقعة العثور على 3 أطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بمنطقة المريوطية بالهرم، من بينه المبلغ وعدد من ملاك وأصحاب المحال التجارية بالمنطقة المحيطة بمكان الحادث.

 

وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الأولى، والذى أشار إلى أن سبب وفاة الثلاثة أطفال الذين عثرت الأجهزة الأمنية على جثثهم أمس بجوار سور فيلا مهجورة بالمريوطية بالهرم، أنه ناتج عن حروق نار واختناق بدخان ولا توجد أى جروح أو مظاهر لسرقة الأعضاء البشرية.

 

وأوضح التقرير، أن الأطفال الثلاثة أعمارهم عام ونصف وعامين وخمس سنوات ونصف، مضيفًا أنه جرى أخذ العينات اللازمة من الجثث لتحليلها.

 

وأشار التقرير، إلى أن فريق الأطباء الشرعيين انتهى من التشريح وثبت وصول ألسنت اللهب إلى جسد الأطفال الثلاثة واختناقهم، موضحًا أن السيناريو المتوقع أن الأطفال كانوا محتجزين داخل مكان ونشب حريق، مما أدى إلى وفاتهم متأثرين بالنار والدخان.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة عثرت على 3 جثث لأطفال فى حالة تعفن، وعليها آثار ذبح بمنطقة الرقبة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، بعد تحرير محضر بالواقعة.


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