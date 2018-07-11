النيابة تستدعى مجرى تحريات واقعة مخدر الآيس لسماع أقواله بعد حبس المتهمين

كتب ــ عامر مصطفى

طلبت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، حضور الضابط مجرى التحريات فى واقعة ضبط 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا وجلبوا شحنة كبيرة من مخدر الآيس من إحدى الدول الأجنبية عبر مطار القاهرة، وذلك بعد حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام عناصر تشكيل عصابي جلب كمية من مخدر الآيس "شابو" من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء القاهرة الجوى وترويجه على عملائهم داخل البلاد.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رصد المتهمين والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى، وهم: "محمد.ك.ع"، صاحب ومدير شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، سبق اتهامه في 15 قضية آخرها "شيك" محكوم عليه فيها بالحبس 3 سنوات، و"سمير.م.ى" صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائر قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، سبق اتهامه في 13 قضية آخرها "تبديد" محكوم عليه فيها بالحبس سنة، و"حسين.ح.ح"، صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وسبق اتهامه في قضيتين آخرهما "تهريب" محكوم عليه فيها بالحبس سنة، و"أحمد م. س"، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، و"رمضان.ص.ص"، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، وسبق اتهامه في قضية "تبديد" محكوم عليه فيها بالحبس شهر، ويتولى المتهمان الأول والثانى السفر إلى الدولة الأجنبية التي يتم جلب المواد المخدرة منها لعقد الصفقات وتجهيز وسائل الإخفاء.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات الجمركية، تم بمعرفة الإدارة ضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس حال عودتهم على إحدى الرحلات الجوية من ذات الدولة عبر ميناء القاهرة الجوي.

وبتفتيشهم تم ضبط كمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت (10 كيلو جرامات) مخفاة داخل أكياس أطعمة، و9 هواتف محمولة، مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الواقعة وقيامهم بنقل وتهريب المواد المخدرة لحساب المتهمين الأول والثانى نظير مبلغ مالى، وملكيتهم للهواتف المحمولة والمبالغ النقدية.