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الأربعاء، 11 يوليه 2018 04:31 ص
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المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ينظم احتفالا باليوم العالمى للمحيطات

الأربعاء، 11 يوليه 2018 03:00 ص
المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ينظم احتفالا باليوم العالمى للمحيطات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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ينظم المعهد القومى لعلوم والبحار والمصايد اليوم الأربعاء احتفالية بعنوان "اليوم العالمى للمحيطات"، والتى ينظمها المعهد بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، وذلك بمقر مكتبة الإسكندرية، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى. 
 
وأشارت د. سوزان خليف، رئيس المعهد، إلى أن هذه الاحتفالية تأتى فى إطار برنامج الأمم المتحدة لعلوم البحار الذى أطلق العام الحالى 2018، موضحة أن تنظيم المعهد لهذه الاحتفالية يأتى من منطلق دوره كمنسق عام فى اللجنة الدولية الحكومية للمحيطات "IOC"، مضيفة أن برنامج الحفل يتضمن عددًا من المحاضرات العامة، وفيلمًا وثائقيًا، ومعرضًا مفتوحًا للزائرين على مدار اليوم خاصًا بالاحتفال.
 
جدير بالذكر أن اللجنة الدولية الحكومية للمحيطات "IOC" تأسست عام 1960 كهيئة مستقلة داخل منظمة الأمم المتحدة، وتعد هى اللجنة الوحيدة داخل المنظمة المختصة بعلوم البحار، وتستهدف تعزيز التعاون الدولى وتنسيق البرامج فى مجال البحوث والخدمات وبناء القدرات من أجل معرفة المزيد عن طبيعة وموارد المحيطات والمناطق الساحلية، وتطبيق تلك المعرفة لتحسين الإدارة، والتنمية المستدامة، وحماية البيئة البحرية.

 


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