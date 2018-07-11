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المعمل الجنائى يفحص مخدرات عصابة "الفودو" عقب ضبطهم بالزاوية الحمراء

الأربعاء، 11 يوليه 2018 03:00 ص
المعمل الجنائى يفحص مخدرات عصابة "الفودو" عقب ضبطهم بالزاوية الحمراء مخدر الفودو - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قررت نيابة الشرابية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى مخدر "الفودو" كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائى.

البداية عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، القبض على كل من "حسن ع ع" 44 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما "مخدرات"، و"رمضان ع م" 37 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها "مخدرات"، لمزاولتهم نشاطا إجراميا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من منطقة سكنهما بدائرة القسم مكاناً لنشاطهما الإجرامى.

من خلال الأكمنة تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من الفودو المخدر وزنت 4 كيلو، ومبلغ مالى 6415 جنيها، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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