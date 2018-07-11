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المرور يشن حملات مرورية بمواقف السيارات لمنع رفع تعريفة الركوب

الأربعاء، 11 يوليه 2018 08:58 ص
المرور يشن حملات مرورية بمواقف السيارات لمنع رفع تعريفة الركوب حملات امنية على مواقف الميكروباصات - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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يشن رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة حملات على المحاور والطرق الرئيسية، وبمحيط المواقف ومحطات الوقود لمنع استغلال السائقين تحريك أسعار السولار والبنزين لرفع تعريفة الركوب، ولمنع تضرر الأهالى من تحصيل أجرة أزيد من التعريفة المقررة على بعض الخطوط الرئيسية من خلال سائقى سيارات الأجرة.

 

وعززت قوات الأمن بالتنسيق مع النقل الجماعى ومسئولى المحافظتين ومباحث المرور من تواجدها بكافة مواقف السيارات المتواجدة بقطاعات المحافظتين أثناء تحميل الركاب لمراقبة وضبط أى تجاوز من قبل السائقين فى قيمة تعريفة الركوب وذلك طبقا لخطة انتشار للضباط والأفراد وتعزيز خدمات الأمن العام والمرور والمباحث بالتواجد على مستوى المواقف بالقاهرة.

 

كما وجه ضباط المديرية النصح والإرشاد والتأكيد على السائقين بالالتزام بالتعريفة المقررة وأنه فى حالة مخالفة القانون سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف تأتى تلك الخطوة فى إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية لمد جسور التواصل بين المواطن وجهاز الشرطة وفى ظل صدور بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بزيادة أسعار المواد البترولية.


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المرور يشن حملات بمواقف السيارات لمنع رفع تعريفة الركوب

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