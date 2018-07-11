المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس ترفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ النفطية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس، رفع حالة القوة القاهرة فى موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة بعد أن تم استلامها صباح اليوم الأربعاء، مؤكدا أن عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجيا خلال الساعات القليلة المقبلة.

واثنى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على قرار القيادة العامة للجيش الليبى بوضع مصلحة الوطن فوق كل شيء. كما يتوجهون بالشكر لكل من المجلس الرئاسى ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجتمع الدولى على جهودهم فى حل هذه الأزمة. ويترحمون على أرواح الشهداء الذين قضوا دفاعا عن قوت الشعب الليبى ويتمنون الشفاء العاجل لكل من أصيب خلال المعارك.

وجدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله دعوته للمزيد من الشفافية والتوزيع العادل للواردات النفطية قائلا "نحن بحاجة ماسة إلى عقد جلسة حوار وطنى حول التوزيع العادل للإيرادات النفطية فى ليبيا، لأن هذه المسألة تمثل أحد العوامل الرئيسية للأزمة، والحل الوحيد لمعالجتها هو الالتزام بالشفافية، ولهذا أدعو مجددا كل السلطات المسئولة ووزارة المالية والمصرف المركزى لنشر الميزانيات والنفقات العامة بالتفصيل، حتى يتمكن كل الليبيين من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية. وأنا أتعهد بالعمل مع الجهات الوطنية المعنية الأخرى لتعزيز الشفافية وحل هذه الأزمة – وذلك خدمة لمصالح جميع المواطنين.