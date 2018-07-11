العراق يعيد افتتاح طريق دولى سيطر عليه داعش منذ 2014

أعلن مصدر أمنى عراقى فى محافظة الأنبار أن وزير الداخلية قاسم الأعرجى أعاد صباح اليوم الأربعاء، افتتاح الطريق الدولى بين بغداد الرمادى المغلق منذ 2014.
وقال المصدر - فى تصريح لقناة " السومرية نيوز" - أن هذا الطريق مغلق منذ عام 2014، بسبب سيطرة داعش وما تلاه من عمليات عسكرية لتحرير المحافظة من دنس التنظيم الإرهابى.
وأكدت قيادات أمنية وأخرى بالحشد العشائرى والشعبى بمحافظة الأنبار - فى وقت سابق - أن الطريق الدولى السريع بين بغداد وصولا إلى منفذ طريبيل الحدودى مؤمن بالكامل، مشيرة إلى أن قواتها تسيطر على الشريط الحدودى بين العراق والأردن وأجزاء مع سوريا.
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