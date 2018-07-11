العراق يعيد افتتاح طريق دولى سيطر عليه داعش منذ 2014

بغداد (أ ش أ)

أعلن مصدر أمنى عراقى فى محافظة الأنبار أن وزير الداخلية قاسم الأعرجى أعاد صباح اليوم الأربعاء، افتتاح الطريق الدولى بين بغداد الرمادى المغلق منذ 2014.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة " السومرية نيوز" - أن هذا الطريق مغلق منذ عام 2014، بسبب سيطرة داعش وما تلاه من عمليات عسكرية لتحرير المحافظة من دنس التنظيم الإرهابى.

وأكدت قيادات أمنية وأخرى بالحشد العشائرى والشعبى بمحافظة الأنبار - فى وقت سابق - أن الطريق الدولى السريع بين بغداد وصولا إلى منفذ طريبيل الحدودى مؤمن بالكامل، مشيرة إلى أن قواتها تسيطر على الشريط الحدودى بين العراق والأردن وأجزاء مع سوريا.