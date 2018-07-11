الصين تعتزم تقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد قرار أمريكا بشأن التعريفات

بكين (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم وزاره التجارة الصينية قاو فنج رفض واحتجاج بلاده الشديد على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنها ماضية فى عملية فرض رسوم بنسبة 10% على واردات صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار، مشيرا إلى أن الصين ستتقدم على الفور بشكوى إضافية إلى منظمة التجارة العالمية بشان التصرفات أحادية الجانب لأمريكا.

وقال فنج – فى تصريح اليوم الأربعاء، أن قرار الولايات المتحدة التصعيدى غير مقبول على الإطلاق، وإن الصين ترفضه وتعرب عن احتجاجها الشديد حياله، مضيفا "بهذا الإجراء، فإن الولايات المتحدة تضر الصين، والعالم بأسره، ونفسها. هذا عمل لاعقلانى يتعارض مع إرادة الشعب".

وتابع فنج: "لقد صدمت الصين بما فعلته الولايات المتحدة، وللدفاع عن المصالح الأساسية للبلاد، فإن الحكومة الصينية مرغمة على اتخاذ التدابير المضادة اللازمة. وفى الوقت نفسه، فإننا نناشد المجتمع الدولى أن يدافع بصورة مشتركة عن قواعد التجارة الحرة والنظام التجارى متعدد الأطراف، ومواجهة ممارسات التسلط (التنمر) التجاري".

من جهته قال مساعد وزير التجارة الصينى "لى تشنج قانج" أن التعريفات الجمركية الأخيرة التى اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية على سلع صينية ستضر بالعولمة وتقوض النظام الاقتصادى العالمى.

وجاء تصريح قانج بعد ساعات من إعلان الممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايزر أن بلاده ماضية فى عملية فرض رسوم بنسبة 10% على واردات صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار.

وأضاف قانج أن التعريفات الإضافية ستضع ضغوطا هائلة على الشركات والمستهلكين العالميين، مؤكدا أنه لا يوجد فائز فى حرب تجارية، وأن التعاون هو الخيار الصحيح والوحيد للعلاقات الثنائية المستدامة.

وتابع أن الصين لن تغير التزامها طويل الأجل بتحسين بيئة الأعمال المحلية، ومواجهة الإجراءات أحادية الجانب، ودعم النظام التجارى متعدد الأطراف، مع مواصلة انفتاحها، وتعزيز فرص التنمية للشركات العالمية.