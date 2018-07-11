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السيطرة على حريق هائل بشركة غزل ونسيج فى السادات بالمنوفية

الأربعاء، 11 يوليه 2018 08:10 ص
السيطرة على حريق هائل بشركة غزل ونسيج فى السادات بالمنوفية حريق - صورة أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بشركة غزل ونسيج بالمنطقة الصناعية الثانية بدائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بنشوب حريق بشركة غزل ونسيج بالمنطقة الصناعية الثانية دائرة المركز.
 
وبالانتقال وقوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية بالمنوفية، تم إخماد الحريق الذى نشب جزئيا بأطراف كمية من بالات عوادم القطن 30 بالة مشونة بجوار سور الشركة من الداخل على مساحة 50 متر تقريبا من إجمالى مساحة الشركة التى تبلغ 140 ألف متر تقريبا.
 
وأسفر الحريق عن احتراق 30 بالة عوادم قطن، وبسؤال "ح . م . ع" 52 سنة مسئول المخازن بالشركة رجح أن يكون سبب الحريق اشتعال ذاتى ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية.
 
تم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية للفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.
 

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