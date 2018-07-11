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الأربعاء، 11 يوليه 2018 11:21 ص
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السيطرة على حريق بمخزن منتجع بالعين السخنة فى السويس

الأربعاء، 11 يوليه 2018 10:11 ص
السيطرة على حريق بمخزن منتجع بالعين السخنة فى السويس حريق - أرشيفية
السويس- سيد نون
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالسويس من السيطرة على حريق نشب بمخزن للمخلفات تابع لأحد المنتجعات بالعين السخنة فى السويس، دون وقوع إصابات بين العمال.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة بنشوب حريق بمخزن أحد المنتجعات السياحية بالعين السخنة، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتم إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة عتاقة.

وقال مصدر أمنى، أنه جار التحقيق فى أسباب نشوب الحريق بالمخزن الذى كان يحتوى على مخلفات خاصة بأحد المنتجعات.


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