الزراعة: الحكومة اعتمدت 100 مليون جديدة لتمويل مشروع البتلو

قالت الدكتور منى محرز، نائب ويزر الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، إن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، وافق على توصيات مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء البتلو، باعتماد 100 مليون جنيه جديدة لتمويل شراء وتغذية الحيوانات بمختلف المحافظات، ليصل إجمالى ما تم صرفه من قروض للمشروع إلى 467 مليون جنيه منذ إطلاق المشروع، ضمن خطة الدولة لزيادة إنتاج اللحوم والألبان، وتوفير فرص العمل والعائد من تربية الثروة الحيوانية.

وأضافت "محرز"، فى تصريحات صحفية، أنه تم وضع محددات لأولويات من القروض، وهى المرأة الريفية، وشباب الخريجين والفئات الأقل دخلا، ومحافظات الصعيد، والراغبين فى مشروعات التسمين الصغيرة للاقل من 10 رؤوس من الحيوانات، مشيرة إلى أن الاعتمادات المالية سيتم صرفها بمعرفة البنك الزراعى المصرى وفقا للقواعد المعمول بها، وذلك ضمن آليات التنسيق بين البنك ووزارة الزراعة، وذلك بهدف توفير نشاط لتربية الماشية تدر دخلا للأسرة الريفية وتحقق لها معيشة كريمة ودخلا يحقق استقرار الاسر الريفية.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، أن المشروع استفاد منه 2749 مربيا بإجمالى يصل لأكثر من 47 ألف رأس من عجول البتلو، منها تمويل شراء 27 ألفا و296 رأسا، وتمويل تغذية 20 ألفا و933 رأسا من الماشية، مشيرة إلى أن مشروع إحياء البتلو يستهدف نشر السلالات المستوردة ذات الإنتاج العالى من الألبان ومعامل التحول الذى يؤدى بدوره إلى زيادة كمية الإنتاج من اللحوم، من خلال تقديم التيسيرات اللازمة لزيادة الإنتاج الحيوانى والألبان من خلال القروض الميسرة للمربين بفائدة 5% فقط، خلال دورة الإنتاج الحيوانى.

وأشارت محرز، إلى أن المشروع القومى لإحياء البتلو يهتم لأول مرة بإقراض رؤوس الأبقار والجاموس المحلى والمستورد شريطة أن لا يزيد وزن الذبح 400 كجم، وأن ذلك فى حد ذاته يزيد من إنتاج اللحوم الحمراء بشكل ملحوظ وخاصة بعد تطبيق القرار الوزارى بحظر ذبح البتلو أقل من وزن 400 كجم على الأقل، لمنع ذبح حوالى 550 ألف رأس ماشية سنويًا، لا تنطبق عليها الشروط المتعلقة بالذبح وتسبب فى التأثير على إنتاج مصر من اللحوم، حيث كانت تذبح على أوزان صغيرة فى حدود 100 كجم، وهو ما يعد إهدار لثرواتنا الحيوانية.

ووفقا لتقرير رسمى لوزارة الزراعة، تم تجديد اعتماد شروط جديدة للمنتفعين بقروض مشروع البتلو والتى تضمن أن يكون المنفع مقيما فى مكان مزاولة نشاط التربية وأن يكون لديه إدارة تتولى إدارة المشروع باستمرارية وان يكون لدى حظيرة معلومة يتم فيها التربية للحيوانات التى سيتم تسمينها، يتم اعتمادها من لجنة معاينة، وحظر منح قروض البتلو للعملاء المتعثرين لدى البنك..

وتضم الشروط أيضا أن يتم التامين على الماشية محل القرض من أخطار النفوق والذبح الاضطرارى والسطوة والسرقة والحريق، والتأمين ضد خيانة الامانة للشركات والجمعيات، وذلك لصالح البنك الزراعى وعلى نفقة العميل، وتضمين عقد التمويل الموقع من العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل فى الغرض الممنوح من أجله وعدم تغيير النشاط، والتأكد من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء تستخدم فى الغرض الممنوح له وهو تسمين الماشية فقط، وفى حالة مخالفة ذلك يتحمل العميل سعر العائد السارى من قبل البنك وهو الفائدة العادية غير المدعمة.

كما تتضمن الشروط حظر استخدام ما تم منحه من تسهيلات ائتمانية فى ربط ودائع أو أى صور آخرى من صور الإدخار، والتأكيد على التطبيق لجميع الإجراءات والضوابط الواردة تفصيليا، كما يحظر منح تسهيلات جديدة لسداد تسهيلات قائمة أو ما يطلق عليه تدوير القروض.

وأكد تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة، على أن المشروع يستهدف رفع الكفاءة الإنتاجية للحوم الحمراء بمحافظات الجمهورية، لسد الفجوة والحد من الاستيراد، مشيرا إلى إنه يجرى حاليا تنفيذ خطة للنهوض بالثروة الحيوانية من خلال مشروع المليون رأس ماشية لتلبية الاحتياجات من اللحوم الحمراء والحد من انفلات أسعارها، وأحياء مشروع البتلو.

وأوضح التقرير، أن الخطة تعتمد على توفير مستلزمات الأعلاف، بالتوسع فى زراعة الذرة الصفراء، للحد من الاستيراد، موضحا أن تنفيذ مشروع المليون رأس فى عدد من مناطق غرب الدلتا تكون نواه للتوسع فى المشروع على مراحل خلال الفترة المقبلة.