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الأربعاء، 11 يوليه 2018 01:04 م
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الداخلية تعيد 3 ملايين جنيه للبنوك استولى عليها مواطنون

الأربعاء، 11 يوليه 2018 12:16 م
الداخلية تعيد 3 ملايين جنيه للبنوك استولى عليها مواطنون أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجح قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة في تنفيذ 164 حكماً قضائياً لصالح البنوك والشركات والهيئات المختلفة .
 
ووجه قطاع مصلحة الأمن العام حملات أمنية مكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للإقتصاد القومى ، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية .
 
وأسفرت جهود تلك الحملات خلال شهر عن تنفيذ ( 164) حكم قضائى متنوع لصالح البنوك والشركات بينها  148حكم قضائى بلغ إجمالى المديونية فيها (3030120) لصالح (8) بنوك مختلفة و 16  حكم قضائى لصالح ( 4 ) شركات وهيئات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة .. وجارى إستمرار الحملات.
 

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