الداخلية تعيد 3 ملايين جنيه للبنوك استولى عليها مواطنون

كتب محمود عبد الراضى

نجح قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة في تنفيذ 164 حكماً قضائياً لصالح البنوك والشركات والهيئات المختلفة .

ووجه قطاع مصلحة الأمن العام حملات أمنية مكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للإقتصاد القومى ، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية .

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال شهر عن تنفيذ ( 164) حكم قضائى متنوع لصالح البنوك والشركات بينها 148حكم قضائى بلغ إجمالى المديونية فيها (3030120) لصالح (8) بنوك مختلفة و 16 حكم قضائى لصالح ( 4 ) شركات وهيئات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة .. وجارى إستمرار الحملات.