الداخلية تضبط 5 آلاف هارب فى مداهمات أمنية بقنا

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الأجهزة الأمنية توجيه حملة أمنية مكبرة لاستهداف العناصر الإجرامية ببعض القرى بدوائر مراكز شرطة نجع حمادى ونقادة ودشنا.

ونجحت الحملات الامنية خلال 24 ساعة فى ضبط " 22 قطعة سلاح نارى و34 من العناصر الإجرامية الخطرة وتنفيذ 5823 حكما قضائيا".

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتنفيذ حملة أمنية وتفتيشية مكبرة تستهدف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون من تجار الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والصادر ضدهم العديد من الأحكام، بجانب استهداف الخصومات الثأرية.