الجيزة: لجنة حصر مستحقى وحدات عشش السودان تنتهى من تقريرها قريبا لبدء التسكين

كتب إبراهيم سالم

أكد أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالجيزة، أن اللجنة التى شكلها اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة بشأن التحقق من مستحقى الوحدات السكنية بشارع "عشش السودان" ما زالت فى انعقاد دائم للانتهاء من تقدير موقف قاطنى العشش القديمة، مشيرا إلى أنه تم التشديد عليها من قبل المحافظ بالعمل على سرعة الانتهاء تقريرها لبدء تسكين المواطنين خلال أيام.

وتابع "عتريس"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجان تستهدف للتأكد من كل المستحقين وهويتهم وهوية أسرهم، وكذلك ضمان عدم وجود أى مواطنين لم يحصلوا على وحدات سكنية، لافتًا إلى أنه تم تشكيل هذه اللجان منذ ثلاث شهور حتى الآن، مؤكدا أنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن لبدء تسليم الوحدات السكنية.

وأضاف رئيس جهاز تفقتيش الجيزة، أنه تم الانتهاء من تجهيز 40 وحدة سكنية جديدة لتسكين سكان عشش شارع السودان "السكة الحديد" بحى الدقى، وذلك ضمن المرحلة الثالثة لتطوير منطقة عشش شارع السودان، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية من أصل 120 وحدة من وحدات المرحلة الثالثة لتطوير منطقة العشش.