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الأربعاء، 11 يوليه 2018 01:05 م
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الجامعة العربية تشيد بأداء مصر للطيران فى جدة

الأربعاء، 11 يوليه 2018 11:25 ص
الجامعة العربية تشيد بأداء مصر للطيران فى جدة الدكتور أحمد أبو الغيط - الأمين العام لجامعة الدول العربيه
كتبت رحاب نبيل
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 أشاد الدكتور أحمد أبو الغيط - الأمين العام لجامعة الدول العربيه بالدور المشرف الذى قامت به شركة مصر للطيران لخدمة المشاركين في اجتماع "اللجنة التنسيقية العليا للعمل العربي المشترك لجامعة الدول العربية"، حيث شاركت مصر للطيران في هذا الحدث كراع رسمى ورئيسي للاجتماع والذي عُقِدَ مؤخراً بجده والذي  بدأت فعاليات دورته الـ٤٧  في الثالث من يوليو الجاري.

وكرم الدكتور أبو الغيط أسامة طه مدير إقليم مصر للطيران بالمملكة العربية السعودية، ومدحت الجزار - مدير مكتب جدة وبندر الفهيد - رئيس المنظمة العربية للسياحة بجده ووليد الحناوي أمين عام المنظمة العربية للسياحة. 

وتأتي مشاركة مصر للطيران في هذا الحدث في إطار مجهودات الناقل الوطني في تنشيط حركة السياحة العربية من وإلى جمهورية مصر العربية.


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مصر للطيران

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