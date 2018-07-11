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التعليم: 54 طالبا فى قائمة أوائل الثانوية العامة والنتيجة تعتمد اليوم

الأربعاء، 11 يوليه 2018 11:54 ص
التعليم: 54 طالبا فى قائمة أوائل الثانوية العامة والنتيجة تعتمد اليوم الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن عدد طلاب أوائل الثانوية العامة 2018 وصل إلى 54 طالبا وطالبة. 

 

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات صحفية له اليوم، الأربعاء، أن الأوائل منهم 16 طالبا فى شعبة العلمى علوم و17 طالبا فى شعبة العلمى رياضة و17 طالبا فى الشعبة الأدبية إضافة إلى طالب أوائل من مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وطالبين دمج وطالب مكفوف.

 

وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن النتيجة سوف تعتمد اليوم وتعلن أيضا أسماء الأوائل غدا فى المؤتمر الصحفى على أن تقوم الوزارة والوزير الدكتور طارق شوقى بإبلاغ أوائل الثانوية العامة تليفونيا. 

 

ونفى رئيس امتحانات الثانوية العامة، صحة ما تم تداول من أسماء لأوائل الثانوية العامة، مؤكدا أن تلك الأسماء غير صحيحة.

 


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