التعليم العالى: تسلمنا كشوف درجات الحافز الرياضى من التربية والتعليم

وائل ربيعى

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن مكتب التنسيق تسلم بالفعل كشوف الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة، موضحا أن الوزارة تنتظر إعلان النتيجة رسميا بالمدارس حتى يمكنها تحديد موعد انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق.

وأضاف السيد عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة لن تتسلم أى كشوف للطلاب المستحقين للحافز الرياضى بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة نهائيا؛ وذلك التزاما بقرار المجلس الأعلى للجامعات الواضح فى هذا الشأن، موضحا أن المرحلة الأولى للتنسيق ستنطلق فى غضون 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة رسميا بالمدارس.