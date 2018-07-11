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"التربية والتعليم" تعقد اجتماعا مع المعلمين لبحث شكاواهم

الأربعاء، 11 يوليه 2018 08:44 ص
"التربية والتعليم" تعقد اجتماعا مع المعلمين لبحث شكاواهم أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب ــ محمود طه حسين
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قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين عقد اجتماعا مع بعض المعلمين، بحضور ياسر عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والمشرف علي التعليم الخاص والدولي.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمد عمر على أن هذا الاجتماع بناء على دعوة الوزارة للمعلمين عبر البيان الإعلامى عبر موقعها بعقد لقاء أسبوعى كل ثلاثاء، لمناقشة واستعراض المقترحات والمشاكل، مضيفًا أنه تم مناقشة بعض حالات التعنت من بعض مديرى الإدارات التعليمية فى تنفيذ الأحكام القضائية، ومشاكل النقل بين المحافظات.

وأشار عمر إلى اهتمام الوزارة بمتابعة الرابط الإلكترونى الذى أطلق الأسبوع الماضى لتلقى شكاوى المعلمين وأولياء الأمور، والتي وصل عدد الشكاوى المسجلة عليه حتى تاريخه (122) رسالة، ستعمل الوزارة على دراستها وبحثها مع الجهات المختصة والرد عليها فى خلال أسبوع.


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