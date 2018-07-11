البيئة: أمانة مجلس الوزراء تشيد بمنظومة شكاوى الوزارة للسنة الثانية

كتبت آية دعبس

تلقت الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة البيئة، خطاب شكر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء للسنة الثانية على التوالى، لما حققته منظومة الشكاوى بالوزارة من نجاح فى استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين فيما يخص البيئة والتي ظهرت من خلال زيادة نسبة استجابة المواطنين بالتعامل من خلال آليات التواصل التى توفرها الوزارة لتلقى استفساراتهم وشكواهم، فى إطار توجيهات الدولة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لكسب رضا المواطن وتفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بذات الشأن وإعادة تنظيم إدارات خدمة المواطنين.

وقد وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الشكر لكل العاملين بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة والفروع الاقليمية على جهدهم الحثيث لخدمة المواطن وتقديم مستوى متميز في التواصل وتلقي الشكاوى والاستفسارات والرد عليها وتوصيلها للإدارات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ودعتهم لمواصلة الجهد والعمل لتحقيق أفضل أداء يرضي المواطن ويجعله جزءا من منظومة العمل البيئي سواء برصد المشكلة البيئية والإبلاغ عنها، مما يزيد أواصر الثقة والتعاون بين المواطن واجهزة الدولة في مواجهة المشكلات وحلها لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة ورفاهية المجتمع.

وأوضحت فؤاد أن الوزارة لديها مجموعة من الآليات لتلقي الشكاوى ومتابعة بحثها وازالة اسبابها واستطلاع آراء مقدمي الشكاوى في الخدمات المقدمة ، ومنها الخط الساخن ورقم الواتس آب الخاص بالوزارة، بالإضافة إلى المنظومة الإلكترونية للوزارة لمتابعة شكاوى المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني وصفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والبريد الإلكترونى، كما يتم تلقي الشكاوى من خلال البريد والفاكس واستقبالها بمركز خدمة المواطنين بالوزارة والأفرع الاقليمية، كما تتولى الإدارة الشكاوى الخاصة بالبيئة الواردة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة البيئة تبذل كافة جهودها لكسب ثقة ورضا المواطن بالخدمات المقدمة له، مؤكدة أن الإدارة تقوم حاليا بالإعداد لتقديم خدمات الشباك الواحد للمستثمرين ضمن الخدمات التى تقدمها للمستثمرين بالتعاون مع الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئى.

وأضافت أن أجهزة وزارة البيئة تقدم عدد من الخدمات الجماهيرية ومنها تلقى الشكاوى وبحثها والتواصل مع المواطنين من خلال حملات وندوات التوعية المباشرة لرفع الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع المختلفة، كما يتم تقديم الخدمات التدريبية في مجالات البيئة للجهات المختلفة سواء حكومية أو قطاع خاص، وبرنامج فحص عوادم المركبات واجازة المركبات المتوافقة مع الاشتراطات البيئية، علاوة على حملات التشجير.

من جانبه، أكد الدكتور علاء سلام مدير عام الادارة العامة لخدمة المواطنين أن عدد الطلبات والشكاوى الواردة للوزارة خلال نصف العام الحالي بلغ 7534 موضوع وتحقق نسبة نجاح بلغت 99.6‰، حيث بلغ عدد الشكاوى الواردة 2714 شكوى تم فحص 2145 وجارى فحص الشكاوى الأخرى بنسبة نجاح ٩٨.٦‰، كما ورد نحو 5360 طلب واستعلام عام واستعلام عن موقف تقييم الأثر البيئي للمشروعات، وبلغت نسبة ١٠٠% في تلبية طلبات المستثمرين والمواطنين.