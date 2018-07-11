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البابا تواضروس يلتقى رئيس أساقفة الكنيسة النمساوية

الأربعاء، 11 يوليه 2018 10:25 ص
البابا تواضروس يلتقى رئيس أساقفة الكنيسة النمساوية البابا تواضروس الثانى
كتبت سارة علام
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بمقر اقامته بفيينا الكاردينال كريستوف شون بورن رئيس مجلس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالنمسا.
حضر المقابلة صاحبا النيافة الأنبا جابرييل أسقف النمسا والأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا، وكان لقاءًا وديًّا سادته روح المحبة والتفاهم، ودار الحوار حول لقاء بطاركة الشرق مع بابا الفاتيكان واجتماع الصلاة المسكوني الذي انعقد في مدينة باري الإيطالية منذ أيام.
 
كما تطرق الحوار إلى العلاقات الطيبة مع الكنيسة الكاثوليكية وعن مسيحيى الشرق الأوسط.
 
يذكر أن الكاردينال شون بورن زار الكنيسة القبطية للمرة الأولى فى شهر أكتوبر من عام 2016 بدعوة من قداسة البابا تواضروس.
 
وللكنيسة القبطية محبة كبيرة وتقدير خاص لديه وهو ما يظهر في مواقفه مع الكنيسة القبطية بالنمسا، كان من أبرزها إهداءه كاتدرائية العذراء المنتصرة التى تقع فى قلب العاصمة فيينا للكنيسة القبطية فى مايو 2016 خلال زيارة قداسة البابا تواضروس الثانى وقتها للنمسا.
 

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