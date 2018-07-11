الأمير سلطان بن سلمان يزور سوق عكاظ ويشيد بعروض الفروسية

زار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للتراث الوطنى بالمملكة العربية السعودية، يرافقه سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط ال نهيان، وعدد من كبار المسئولين سوق عكاظ التراثى. للاطلاع على العديد من الفعاليات كما شاهد عروض حيه من مهارات وفنون الفروسية بجادة عكاظ والتى يقدمها مركز الجعيد للفروسية بمشاركة 23 فارسا من نخبة الفرسان.

وقد أثنى الأمير سلطان بن عبد العزيز، على تلك العروض المختلفة وأشاد بالدور الكبير لفعاليات الفروسية ومهاراتها فى مهرجان سوق عكاظ بما فى ذلك مدرسة عكاظ لتعليم الفروسية التى تشهد اقبالاً كبيراً من زوار سوق عكاظ بمختلف فئاتهم السنية، ويقوم عليها نخبة من المدربين المتخصصين فى مجال تعليم الفروسية.

من جانبه رفع المشرف العام على عروض الفروسية والإبل ومدرسة فارس عكاظ مطلق بن عوض الجعيد، شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للتراث الوطنى على ماقدمه من دعم كبير لمهرجان سوق عكاظ ولمدرسة الجعيد للفروسية وقال: "فخورون جدا بالنجاح الذى تحقق لنا فى مهرجان عكاظ طوال السنوات الماضية ولازلنا نجدد العروض ونسعى لناهو ممتيز من أجل هذا المهرجان الوطنى الذى اصبح واجهه سياحية للملكة".

وأضاف: " إشادة سمو الأمير سلطان بن سلمان بإستقبالاً للوفود الزائرين لعكاظ وإعحابهم بالعروض التى يقدمها فرساننا محل فخر واعتزاز لجميع فريق العمل فى الفروسية والهجن ومدرسة فروسية عكاظ ".