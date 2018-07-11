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الأربعاء، 11 يوليه 2018 12:43 م
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اكتشاف بقايا أقدم ديناصور عملاق معروف فى الأرجنتين

الأربعاء، 11 يوليه 2018 12:00 م
اكتشاف بقايا أقدم ديناصور عملاق معروف فى الأرجنتين الديناصورات - أرشيفية
رويترز
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اكتشف علماء بقايا أقدم ديناصور عملاق معروف فى شمال غرب الأرجنتين وهو ديناصور نباتى له أربعة أرجل وعنق متوسط الطول وذيل طويل.

وقال الباحثون إن طول الديناصور، الذى أُطلق عليه اسم إنجنتيا برايما وتعني "العملاق الأول"، يصل إلى عشرة أمتار ويزن حوالي عشرة أطنان وإنه عاش قبل نحو 210 ملايين عام خلال العصر الترياسى.

ويعد الإنجنتيا عضوا قديما فى مجموعة ديناصورات تعرف بالسوروبود والتى شملت بعد ذلك أكبر مخلوقات برية عاشت على الأرض بما فى ذلك أرجنتينوسورس والدريدنوتس والباتاجوتيتان التى كانت تعيش فى منطقة باتاجونيا.

وقالت عالمة الحفريات سيسيليا أبالديتى من جامعة سان خوان الوطنية فى الأرجنتين وكبيرة الباحثين فى الدراسة التي نُشرت يوم الاثنين فى دورية نيتشر إيكولوجي أند إيفولوشن "نرى فى إنجنتيا برايما أصلا للعملقة والخطوات الأولى نحو ظهور ديناصورات السوروبود بأوزان تصل إلى 70 طنا بعده بأكثر من مئة مليون عام مثل تلك التى عاشت فى باتاجونيا".

ولم تكن أرجل الإنجنتيا عمودية الشكل مثل ديناصورات السوروبود التى ظهرت لاحقا، كما كان عنقه أقصر. وتعد السوروبود من أطول الحيوانات أعناقا على الإطلاق مقارنة بطول الجسم.

ويعتقد العلماء أن الديناصورات ظهرت لأول مرة في أوائل العصر الترياسى أي قبل 230 مليون عام تقريبا. وكانت الديناصورات الأولى صغيرة الحجم بعكس الديناصورات العملاقة التى عاشت فى العصرين الجوراسى والطباشيرى اللاحقين. وكان العلماء يظنون فى البداية أن الديناصورات العملاقة ظهرت قبل 180 مليون عام تقريبا.

 


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