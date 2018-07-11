إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب مغازلة طالبة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة إثر نشوب مشاجرة حادة على خلفية مغازلة طالبة بدائرة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط مصابين بدائرة مركز الشهداء.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول "ن . أ . م" 14 سنة طالبة مصابة بكدمة بالرأس وفقد جزئى للوعى، وشقيقها "أحمد" 28 سنة عامل مصابا بسحجات وكدمات بالذراع الأيسر، وطرف ثان "ع . ع . ع" 62 سنة عامل وابنائه "علي" 32 سنة عامل مصابا باشتباه ارتجاج بالمخ و "جمعة" 35 سنة نجار مصابا بجرح قطعى باليد اليمنى، وتم نقلهم إلى مستشفى الشهداء المركزى وتحويل الأولى والرابع إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى وجميعهم مقيمين بدائرة المركز.

وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات لخلافات بسبب مغازلة الرابع للأولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.