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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب مغازلة طالبة بالمنوفية

الأربعاء، 11 يوليه 2018 08:06 ص
إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب مغازلة طالبة بالمنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة إثر نشوب مشاجرة حادة على خلفية مغازلة طالبة بدائرة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط مصابين بدائرة مركز الشهداء.
 
وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول "ن . أ . م" 14 سنة طالبة مصابة بكدمة بالرأس وفقد جزئى للوعى، وشقيقها "أحمد" 28 سنة عامل مصابا بسحجات وكدمات بالذراع الأيسر، وطرف ثان "ع . ع . ع"  62 سنة عامل وابنائه "علي" 32 سنة عامل مصابا باشتباه ارتجاج بالمخ و "جمعة" 35 سنة نجار مصابا بجرح قطعى باليد اليمنى، وتم نقلهم إلى مستشفى الشهداء المركزى وتحويل الأولى والرابع إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى وجميعهم مقيمين بدائرة المركز.
 
وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات لخلافات بسبب مغازلة الرابع للأولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.
 
كما أصيب شخصان بإصابات متفرقة إثر نشوب مشاجرة حادة لخلافات على الميراث بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. 
 
وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد، باستقبال مستشفي شبين الكوم الجامعي كلا من "أ . هـ .ا"  18سنة طالب مصابا بجرح طعنى بالصدر، و"ع . ا . م" 52 سنة عاطل مصابا بجرح باليد اليسرى.
 
وبالانتقال والفحص وسؤالهما اتهما خال الأول "أ . ص . م" 40 سنة فلاح بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما لخلافات على الميراث بين الأول والمشكو فى حقه، وأضاف الثانى بحدوث إصابته حال تدخله لفض المشاجرة.
 
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وفى وقت لاحق تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

 


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