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الأربعاء، 11 يوليه 2018 05:12 ص
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إحالة مدير شركة وصاحبها للجنايات لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بالقاهرة

الأربعاء، 11 يوليه 2018 04:00 ص
إحالة مدير شركة وصاحبها للجنايات لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بالقاهرة حبس - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول للنيابات، صاحب شركة وأحد العاملين بها إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهما فى اتهامهما بحيازة والاتجار فى المواد المخدرة.

وكشفت تحقيقات النيابة فى الواقعة عن سقوط صاحب شركة، ومتهم آخر يعمل مديرا إداريا بالشركة بعد العثور على كمية كبيرة من المواد المخدرة الخام بالشركة، واعترف العاملون بالشركة أن المواد المخدرة المضبوطة تخص صاحب الشركة والمدير ولا علاقة لهم بها، وأنها مدرجة بجدول المخدرات.


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