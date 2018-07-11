إجلاء 3 آلاف شخص بسبب الفيضانات فى روسيا

موسكو (أ ش أ)

أجلت وزارة الطوارئ الروسية حوالى ثلاثة آلاف شخص فى مدينة تشيتا الروسية بسبب الفيضان بمناطق إقليم "زابايكاليه" (ما وراء بحيرة بايكال) الروسى.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأربعاء، أن ثمانية مناطق سكنية فى خمس بلديات من مكونات إقليم ما وراء البايكال تقع فى منطقة الفيضانات، حيث يوجد هناك 200 منزل سكنى ويعيش حوالى 2000 شخص.

يُذكر أن الفيضانات بدأت فى "زابايكاليه" (ما وراء بحيرة بايكال) 8 يوليو الجارى، حيث خرجت المياه عن مجارى الأنهار ودمرت الجسور وعطلت الحركة فى الطرق، بالإضافة إلى حالات انقطاع التيار الكهربائى.

وأعلنت الإدارة المحلية فرض حالة الطوارئ فى المناطق، التى تعرضت للفيضانات.. ويعد هذا هو الفيضان الأقوى على نهر تشيتا منذ عام 1936.