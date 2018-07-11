أمين عام "الأسنان" يطالب بمناقشة تحصيل أرباح الشركات لخزانة النقابة بعمومية الجمعة

تقدم الدكتور محمد بدوى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، والدكتور محمد عبد اللطيف، عضو مجلس النقابة السابق، بطلب إلى مجلس النقابة العامة، لإدراج بند ينص على أن تؤول جميع أرباح الشركات التى يتحصل عليها عضو مجلس النقابة، أو رئيسها بصفته، أو بشكل غير مباشر، إلى خزانة النقابة العامة، ما لم تكن تؤول إلى خزانة صندوق المعاشات والإعانات باتحاد نقابات المهن الطبية، وذلك لتتم مناقشته ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية المقرر عقدها، الجمعة المقبل.

وأوضحا فى طلبهما لمجلس نقابة أطباء الأسنان، أن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية قد أقر منذ عام 2012، وأكد على ذلك القرار فى مجلس 2016، على أن تؤول جميع أرباح أعضاء مجالس الإدارات المرشحين بشكل مباشر إلى صندوق الإعانات والمعاشات، إلا أن القرار لم يسر على العضويات غير المباشرة، مشيرين إلى أنه نظرا لتدنى الإعانات والمعاشات فى النقابة حاليا، فإنه لا مبرر لحصول أى عضو من أعضاء النقابة على أرباح، حيث إن الهدف الأساسى من الاستثمار فى هذه الشركات لم يتحقق.

وطالبا بوضع حد أقصى لبدلات حضور الجلسات، بحيث لا يزيد ما يتقاضاه العضو فى الجلسة الواحدة عما يتقاضاه الطبيب كمعاش عن شهر كامل، على أن يتم توريد الباقى لصندوق التكافل بالنقابة.

وكان الدكتور ياسر الجندى، النقيب العام لأطباء الأسنان، قد دعا أعضاء النقابة لحضور الجمعية العمومية الطارئة، المقرر لها الجمعة 13 يوليو الحالى، وذلك بمقر دار الحكمة، بوسط القاهرة، استجابة لطلب أكثر من 100 عضو، تقدمو بطلبات رسمية للنقابة، لمناقشة اعتماد توقيعات أخرى لأعضاء هيئة المكتب لدى البنوك بالمخالفة للقانون ولائحة النقابة الداخلية.