ألمانيا ترد على تصريحات ترامب: لدينا مشكلات مع روسيا

رويترز

قالت أورسولا فون دير ليين وزيرة الدفاع الألمانية، اليوم الأربعاء، إن ألمانيا ليست أسيرة السياسة الروسية ردا على اتهام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأن موسكو "تتحكم تماما" فى ألمانيا.

وقالت الوزيرة على هامش قمة حلف شمال الأطلسى بعد لحظات من حديث ترامب فى اجتماع في وسط بروكسل "لدينا، دون شك، العديد من المشكلات مع روسيا".

وقالت، متحدثة بالإنجليزية، ردا على سؤال عن تصريحات ترامب "من ناحية أخرى يتعين الإبقاء على خط اتصال بين الدول أو التحالفات وخصومها دون شك".