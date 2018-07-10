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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 08:00 ص
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87%من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم العنف الأسرى

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 07:12 ص
87%من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم العنف الأسرى الاستطلاع
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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم العنف الأسرى، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم العنف الأسرى.

وأيد 87% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم العنف الأسرى، بينما عارض 11% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم العنف الأسرى، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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القراء

اليوم السابع

العنف الاسرى

تغليظ عقوبات




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