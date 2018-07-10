87%من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم العنف الأسرى

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم العنف الأسرى، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم العنف الأسرى.

وأيد 87% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم العنف الأسرى، بينما عارض 11% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم العنف الأسرى، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.



موضوعات متعلقة:



غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية