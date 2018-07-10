3 تهم وراء إحالة أوراق المتهمين بالتعدى على كمين الخصوص للمفتى.. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

بعد إحالة 6 متهمين بقضية اقتحام كمين الخصوص، للمفتى، لأخذ الراى الشرعى فى إعدامهم، من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، يواجه المتهمين فى القضية العديد من التهم، وتوجد تهم عقوبتها هى الأشد على المتهمين وهى :

1- القتل العمد

يواجه المتهمون فى القضية تهمة القتل لأحد أفراد قوة كمين الخصوص بعد إصابته بطلق نارى أودى بحياته بعد نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وتصل عقوبة القتل العمد للإعدام شنقًا.

2 - تخريب الممتلكات العامة

يواجه المتهمون تهمة التخريب العمدى للممتلكات العامة والخاصة، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانٍ أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.

3 - الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون

يواجه جميع المتهمون فى القضية تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد.