15 معلومة عن الصندوق الحكومى لتغطية أضرار حوادث مركبات النقل السريع

كتب : حسام الشقويرى

على الرغم من ارتفاع معدلات ضحايا الطرق السريعة فى مصر، إلا أن كثيرا من المواطنين يجهلون كيفية الحصول على تعويض من جراء تلك الحوادث، التى غالبا ما تكون بسبب سيارة مجهولة يهرب سائقها من مكان الحادث حتى لا يتحمل المسئولية، ولهذا تم انشاء الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع لتعويض هؤلاء الضحايا.

1 - الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة هو صندوق أنشأته الدولة بموجب قانون رقم 72 لعام 2007 لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع

2 - الصندوق يقوم بتعويض الضحايا بمبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه، فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التى يهرب أصحابها بعد الحادثة

3 - سداد التعويض يتم فى حالات عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث،وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، وحوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص مثل الجيش والشرطة.

4 - الإجراءات تتم عن طريق التقدم بالأوراق والمستندات الخاصة بالحادث فى موعد اقصاه 15 يوما من وقوعه لمقر الصندوق واستيفاء جميع البيانات المطلوبة لتحديد مواعيد صرف التعويضات.

5 - 10 آلاف جنيه حد اقصى للتعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير.

6 - 15 شركة تأمين تزاول نشاط تأمين السيارات الإجبارى تقوم بسداد ـ%3 من أقساط التأمين الإجبارى الخاصة بها لصالح تمويل الصندوق بموجب القانون.

7 - 436.5 مليون جنيه إجمالى ما سدده الصندوق لصالح الضحايا منذ تأسيسه فى عام 2007 حتى نهاية مارس الماضى.

8 - إطلاق برنامج مواريث لصرف التعويض الكترونيا خلا شهر يوليو القادم.

9 - تم تشكيل مجلس إدارة الصندوق عام 2015 بتعيين محسن إسماعيل رئيساً لمجلس إدارة الصندوق وهو مستمر حتى الآن كرئيس لمجلس الإدارة.

10 - فى حالة تقديم طلب الحصول على تعويض من الصندوق عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين).

11 - فى حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين).

12 - فى حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين.

13 - الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات

14 - يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات.

15 - لايتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة.