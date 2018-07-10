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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:49 م
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يونايتدبرس: اكتشاف جديد للنفط فى صحراء مصر يسلط الضوء على إمكانيات التصدير

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:39 م
يونايتدبرس: اكتشاف جديد للنفط فى صحراء مصر يسلط الضوء على إمكانيات التصدير كلاوديو دسكالزى رئيس شركة إينى الايطالية
كتبت ريم عبد الحميد
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سلطت وكالة "يونايتدبرس" الأمريكية، الضوء على الاكتشاف النفطى الجديد فى الصحراء الغربية فى مصر، وأشارت إلى وصف شركة إينى الإيطالية للاكتشاف بأنه يمكن أن يكون بداية لمجال جديد لمكاسب إنتاج النفط فى البلاد.

 

وكانت شركة إينى قد أعلنت أمس، الاثنين، نجاح عمليات حفر ثان آبارها النفطية بحوض فاغور فى منطقة امتياز جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية  - حوالى 130 كلم شمال واحة سيوة- وتصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 5.130 برميل يوميا من النفط الخفيف مع انخفاض الغاز المصاحب.

 

وقالت الشركة فى بيان، إن البئر هو الثانى الذى تم حفره بواسطة إينى لاستكشاف التسلسلات الجيولوجية العميقة حوض فاجور، حيث تم حفر البئر المسماه   SWM B1-X على بعد 7 كم من البئر الأول  (SWM A2- X)، على عمق إجمالى 4523 متر وواجهت 35 متر صافى من الزيت الخفيف، مشيرة إلى أن الاكتشاف يؤكد على إمكانات التنقيب والإنتاج العالية العميقة وتسلسلات جيولوجية لحوض فاجور.

 

وأوضحت الوكالة أن مصر، المعروفة بمواردها من الغاز البحرى، تعزز سريعا آفاق النفط فيها. ففى  الشهر الماضى، قالت شركة  SDX للطاقة إن النتائج من عملية الحفر فى خليج السويس يمكن أن تملى الخطوات التالية لاستغلال النفط.

 

بينما قالت شركة إينى إنها تنتج حوالى 55 ألف برميل من النفط يوميا من الصحراء الغربية، وأى إنتاج جديد من الطاقة سيمر عبر خطوط الإمداد الحالية إلى مصفاة بمجرد الموافقة على خطط التطوير من قبل الحكومة المصرية.


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