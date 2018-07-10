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وزير النقل من البرلمان: "السكة الحديد تدهورت عندما تدهور التعليم الفنى"

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 05:07 م
وزير النقل من البرلمان: "السكة الحديد تدهورت عندما تدهور التعليم الفنى" صورة أرشيفية
كتب محمود حسين
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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن السكك الحديدية فى مصر "تدهورت" عندما "تدهور مستوى التعليم الفنى".

وأضاف وزير النقل، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم، "التعليم الفنى، هو اللى كان بيغذى الورش والسكة الحديد والبلوكات والإشارات، والسكة الحديد تدهورت، عندما تدهور التعليم الفني فى مصر".

وأشار إلى تواصله مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن التنسيق لربط التعليم بسوق العمل، وذلك يأتى فى إطار التنسيق والتكامل بين وزارات حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.

وتحدث الوزير عن مشروع الحلم الكبير فيما يخص القطار السريع لمسافة 503 كم/ساعة يربط بين البحرين الأحمر و المتوسط، يمر بالعاصمة الإدارية و 6 أكتوبر وبرج العرب واسكندرية.

وأكد الوزير، أنه سيكون أكبر نقلة نوعية لمصر على مدار تاريخها، مشيراً إلى أن هناك تنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق فى هذا الشأن، وسيكون من خلال أسلوب تمويلى جديد.

 

 


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