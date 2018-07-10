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وزير النقل: لن نرفع أسعار تذاكر السكة الحديد إلا بعد تحسين الخدمة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:54 م
وزير النقل: لن نرفع أسعار تذاكر السكة الحديد إلا بعد تحسين الخدمة هشام عرفات وزير النقل و المواصلات باجتماع لجنة النقل بالبرلمان
كتب محمود حسين
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أكد هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، أنه لن يكون هناك زيادة فى أسعار تذاكر السكك الحديدية إلا بعد تحسين الخدمات المقدمة فى هذا المرفق، مضيفا:"هناك لغط سائد بشأن الأسعار، ولكن هدفنا أن تكون أسعار تذاكر السكك الحديدية مرتبطة بتحسين مستوى الخدمة ".
 
وتابع  الوزير خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، "ما دفعنا لزيادة سعر تذكرة المترو هو أن الخدمة به جيدة وخشينا عليها من الإنهيار من قلة الإمكانيات المتاحة ونسعى لتحسين الخدمة المتاحة، بعد تحسن خدمات القطارات من دخول عربات  وجرارات جديدة للعمل ودخول الإشارات الإلكترونية للخدمة  سيبدأ المواطن الشعور بالفرق الرهيب، وحينما يجدوا خدمة جيدة لن يتأخروا لأن المرفق ملك للشعب وليس الحكومة".
 
وأشار الوزير إلى أن بعض خسائر السكك الحديدية تصل إلى 930 مليون جنيه بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، موضحا أن هناك 1300 عربة ستدخل الخدمة.
  
وتابع، "بيان الحكومة لا يوجد به مبالغة، ما قيل سيتم تنفيذه و حاسبونى أنا شخصيا، وحاليا هناك تحسن وتطوير، وسيحدث طفرة كبيرة في السكك الحديد، ولن نرفع  أسعار السكك الحديد قبل تحسين الخدمة".
 
  
 
 
 

 


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