وزير النقل البلجيكى: تزايد ظاهرة التحرش الجنسى فى شبكة القطارات المحلية

كتب: أحمد علوى

أشارت إحصائيات صادرة أعلن عنها وزير النقل البلجيكى فرانسوا بيلو، والتى نشرتها صحيفة لا ليبر بلجيك البلجيكية أن ظاهرة التحرش الجنسى فى محطات شبكة القطارات المحلية تزايدت بشكل ملحوظ فى السنوات الأخيرة.

وأوضحت الإحصائيات إلى أنه فى عام 2016، تلقى مركز العمليات الأمنية التابع لشركة السكك الحديدية (143) اتصالا هاتفيا للإبلاغ عن تحرشات جنسية، من مجموع 81823 اتصالات هاتفية.

ووفقا للصحيفة ذاتها، كانت هناك زيادة كبيرة فى حالات التحرش الجنسى بين عامى 2015 و 2016.

وذكرت شركة "SNCB" الهيئة الوطنية لسكك حديد بلجيكا، أن على الشخص أولا طلب رقم الطوارئ المتوفر فى كل مكان، والذى يمكن من خلاله الإبلاغ عن أى ظرف مشبوه، بما فى ذلك الاعتداء الجنسى. كما يمكن للضحايا الإبلاغ عن ذلك للمضيف الذى سيتصل بالسلطة الأمنية أو أمن الشركة المتواجدون بالمحطات أو الشرطة مباشرة.

فى نفس الوقت، تم تنفيذ خطة ضد أى اعتداء جنسى، وتحتوى هذه الخطة على حوالى خمسين إجراءا، يشمل الجزء الوقائى مع قسم التوعية للموظفين المرافقين، وهناك أيضا جزء أكثر قمعا يهدف إلى تثبيط أولئك الذين ينوون ارتكاب أى أفعال جنسية.

ومن التدابير التى تم اتخاذها من أجل ردع مثل هذه الأفعال، تركيب كاميرات جديدة قادرة على تحديد الجناة مباشرة. وهكذا يعزز الفريق الأمنى بالمحطات، على سبيل المثال، وجودها فى القطارات الأولى والأخيرة وكذلك فى المحطات الخطرة.