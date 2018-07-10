وزير الكهرباء يجتمع برؤساء شركات التوزيع لمتابعة خطط التطوير ورفع مستوى الأداء

واصل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعاته الدورية برؤساء شركات التوزيع والنواب وقيادات فرق العمل للوقوف على مستجدات ما تم تنفيذه فى خطط التطوير والدفع بمستوى الأداء إلى أعلى المستويات من الجودة مع الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لذلك.

وفى هذا الإطار تابع الدكتور شاكر ما تم الوصول إليه فى تنفيذ خطط التطوير فى شركة القناة لتوزيع الكهرباء والتى يمتد نطاق عملها إلى عدد من المحافظات والمناطق الهامة وعلى رأسها سيناء الحبيبة وتتضمن محافظات الشرقية ، السويس ، الإسماعيلية ، بورسعيد ، البحر الأحمر، جنوب سيناء، وشمال سيناء، وقطاع العاشر من رمضان.

وقد تناول الاجتماع الموقف التنفيذى لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية الذاتية وما تم تركيبه من مهمات، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات والضبطية القضائية.

وحول الموقف التنفيذى أو المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أنه تم إنشاء وإحلال 9 موزعات جهد 11 كيلوفولت بنسبة 129% من المستهدف، وتركيب 478 كشك كامل بالمحول بجميع المحافظات بنطاق الشركة بنسبة تنفيذ 189% من المستهدف.

وحول شبكة الجهد المتوسط أوضح المهندس محمد السيد أنه تم إحلال وتجديد وإنشاء 577 كم كابلات جهد متوسط بنسبة تنفيذ 120% من المستهدف بالإضافة إلى إحلال وتجديد وإنشاء 290 كم خطوط هوائية جهد متوسط بنسبة تنفيذ 96% من المستهدف.

هذا وقد تم تركيب موزعات حلقية بعدد 80 موزع جهد متوسط بنسبة تنفيذ 151% من المتسهدف بالإضافة إلى تغيير سكاكين الأكشاك بمدينتى بدر والشروق والسكاكين الهوائية ببقية الشبكات بعدد 405 سكينة بنسبة 309%.

هذا وقد تم تركيب عدد 247 لوحة وصناديق جهد منخفض بنسبة تنفيذ 133% بالإضافة إلى إحلال وتجديد وتوسع في شبكة الجهد المنخفض بموصلات معزولة بطول 3490كم بنسبة تنفيذ 95% من المستهدف.

وحول الموقف التنفيذي لعمليات تحويل الخطوط الهوائية أعلى الكتلة السكنية فقد تم تحويل 74كم كابلات بتكلفة 73 مليون جنيه.

وكذلك استعرض المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أنه تم تطوير مراكز الخدمة وتفعيل خدمة الشباك الواحد كذلك تفعيل خدمة شحن كروت العدادات من أي مكان واستعرض المهندس محمد السيد نتائج أعمال الضبطية القضائية وذلك للقضاء على سرقات التيار وبلغ إجمالي ما تم تحصيله حوالى 26.8 مليون جنيه.

أكد الدكتور شاكر خلال الاجتماع على ضرورة توضيح الأسعار الجديدة في الفروع لكل المشتركين بحيث توضع في مكان واضح بكل شركة وتوضيح نسبة الدعم المقدمة للشرائح المختلفة.

وشدد الدكتور شاكر على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة للمشتركين بالإضافة إلى دقة القراءات.

وفى ختام اللقاء أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على ضرورة توضيح الأسعار الجديدة في فروع الشركات على أن توضح في أماكن واضحة في الشركة وتوضيح نسب الدعم المقدمة للشرائح المختلفة.