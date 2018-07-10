وزير القوى العاملة يودع الفوج الثانى من عمالة موسم الحج

وتفقدَ الوزير اليوم الثلاثاء الأتوبيسات التى ستنقلهُم إلى الميناءِ البحرى بسفاجا، تمهيدًا لدخولِهِم أراضي المملكة، منبهاً على ضرورةِ التزام العمال بالتمثيلِ المشرفِ لمصر، وعدم إحداث أي مشاكل، وذلك لإعطاء الصورة المشرفة عن العاملِ المصري المُجدُّ في عمله، كي تصل نسبة العمال المصريين في خدماتِ الحجاج إلى نسبة 100%، مشيرًا إلى أنَّ هذا لن يَتَأتَّي إلا عن طريقِ العمالِ وأدائهم أعمالهم المنوطةِ بهِم بأمانةٍ وإتقان.

وشددَّ "سعفان" على ضرورةِ التواصلِ مع المستشار العمالي التابع للوزارة بالقنصليةِ المصرية بجدة في حالة حدوث أي مشكلة لأيِّ عاملٍ منهم على أرضِ المملكة.

خاتمًا كلمتهُ لهم:"العاملُ المصري أكفأُ العمال وأكثرهُم صدقًا وأمانة، يحبُّ السعودية ويحترمُ أهلها، أنتم في خدمةِ ضيوف الرحمن، عملكُم عبادة، فلتكُن بإتقان".