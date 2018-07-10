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وزير القوى العاملة يوجه بإجراء معاينات حول وفاة 3 عمال بشركة تخزين بالإسكندرية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 07:56 م
وزير القوى العاملة يوجه بإجراء معاينات حول وفاة 3 عمال بشركة تخزين بالإسكندرية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توجيهات فورية لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بالانتقال الفورى إلى إحدى شركات التخزين والتوزيع بالمحافظة لإجراء معاينة على الطبيعة للوقوف على أسباب الحادث الجسيم الذى وقع بالشركة وأدى إلى وفاة 3 عمال، وإعداد تقرير بذلك، مع متابعة تعويضات ومستحقات العمال المتوفين وتقديم العزاء لأسرهم.

 

وتلقى الوزير تقريرا عاجلا من حسن رداد مدير المديرية، أوضح فيه أنه أثناء قيام 3 من عمال المقاول "عمالة غير منتظمة" بتنظيف الصومعة رقم (35)، وهى الصومعة الخاصة بتخزين فول الصويا وأثناء التعامل بخلخلة أحد كتل فول الصويا المتكتلة بجدار الصومعة حدث خلخلة لأغلب الكتل، مما أدى إلى دفن 3 عمال داخل أكوام فول الصويا داخل الصومعة، وتمت محاولة إنقاذهم إلا أنهم فارقوا الحياة جميعا، وهم يوسف محمد الكشكى، وعماد عابدين أبو الدهب، ومحمود جمال محمد الزهرى، فضلا عن إصابة 11 عاملا من المتواجدين الذى كانوا يقومون بإنقاذ زملائهم.

 

وأوضح التقرير أن نشاط الشركة "تخزين وتوزيع حبوب"، بمنطقة بالوردان غرب الإسكندرية، ويعمل بها 191 عاملا، وقد قام مكتب العمل غرب بالتفتيش الذى أظهر أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية فى مارس 2018 بتحرير محضر سلامة وصحة مهنية ضد المدير المسئول بالمنشأة رقم 41516 بتاريخ 20 مارس الماضى بمخالفات من ضمنها عدم تأمين المنشاة ضد مخاطر الحريق "لعدم تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية" وعدم وجود خطة الطوارئ وإدارة الأزمات، فضلا عن عدم اتخاذ إجراءات السلامة نحو الأرضيات والصوامع، وتم استدعاء المكتب لتقديم تقرير بالحادث للنيابة العامة.

 


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تعويضات المتوفين

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