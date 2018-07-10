video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:16 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الطيران المدنى يكرم عاملة بمطار القاهرة الدولى لأمانتها

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 05:13 م
وزير الطيران المدنى يكرم عاملة بمطار القاهرة الدولى لأمانتها وزير الطيران المدنى يكرم عاملة بمطار القاهرة الدولى لأمانتها
كتب أحمد حمادة
إضافة تعليق
استقبل اليوم الثلاثاء الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى بمكتبه بمقر الوزارة، غنية مصطفى إسماعيل، عاملة نظافة بصالة الوصول بمبنى الركاب (1) بمطار القاهرة الدولى، لتكريمها على أمانتها حيث قامت بإعادة مبلغ تسعة آلاف يورو وجهاز محمول لراكب مصرى فقدها لدى عودته من ميلانو بإيطاليا.
 
وكرم الوزير "غنية" ومنحها شهادة تقدير وتحفيزاً مادياً لأمانتها، كما أعرب عن شكره وتقديره العميق لموقفها المشرف، مما يعد مثالا يحتذى به للرضا والقناعة والشرف والأمانة فى أداء العمل، مؤكدا أن قطاع الطيران المدنى ملئ بهذه النماذج المشرفة.
 
IMG-20180710-WA0024
 

 

IMG-20180710-WA0025
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الطيران يشدد على تفعيل برنامج الشحن الإلكترونى لرفع كفاءة مطار القاهرة

صور.. وزير الطيران يتفقد شركتى مصر للطيران للخدمات الأرضية والجوية

مطار القاهرة

وزير الطيران

اخبار الطيران




لا تفوتك
فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ابتسام

الوفاء

ربنا يكرمك

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة