وزير الطيران المدنى يكرم عاملة بمطار القاهرة الدولى لأمانتها

كتب أحمد حمادة

استقبل اليوم الثلاثاء الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى بمكتبه بمقر الوزارة، غنية مصطفى إسماعيل، عاملة نظافة بصالة الوصول بمبنى الركاب (1) بمطار القاهرة الدولى، لتكريمها على أمانتها حيث قامت بإعادة مبلغ تسعة آلاف يورو وجهاز محمول لراكب مصرى فقدها لدى عودته من ميلانو بإيطاليا.

وكرم الوزير "غنية" ومنحها شهادة تقدير وتحفيزاً مادياً لأمانتها، كما أعرب عن شكره وتقديره العميق لموقفها المشرف، مما يعد مثالا يحتذى به للرضا والقناعة والشرف والأمانة فى أداء العمل، مؤكدا أن قطاع الطيران المدنى ملئ بهذه النماذج المشرفة.