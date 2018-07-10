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وزير الزراعة: إيقاف موظف وإحالته للنيابة لتلاعبه فى تصدير بطاطس لرومانيا

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 09:58 ص
وزير الزراعة: إيقاف موظف وإحالته للنيابة لتلاعبه فى تصدير بطاطس لرومانيا الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى - أرشيفية
كتب ــ عز النوبى
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قرر الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إيقاف موظف بالحجر الزراعي عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية، للتحقيق في وقائع تلاعبه في شهادات الحصاد الخاصة بشحنة بطاطس مصدرة الى دولة رومانيا، تابعة لإحدى الشركات العاملة في هذا المجال.

وقال وزير الزراعة، إن الموظف حرر 68  شهادة حصاد وهمية، لزيادة الإنتاجية المقررة للمساحات الخاصة بالشركة وصولاً الى زيادة الكميات المسموح بتصديرها بالنظر الي إنتاجية المساحات المنزرعة فعلياً، الأمر الذي ترتب عليه قيام الشركة باستقطاب بطاطس مجهولة المصدر وتصديرها بخلاف إنتاج المساحات المعتمدة للشركة للتصدير، مما أدى إلى رفض هذه الشحنة بالخارج وعودتها إلى مصر مرة أخرى.

وأكد أبوستيت أن  الموظف بهذا الأمر أساء استخدام موقعه، وأن مثل هذه التصرفات غير مقبولة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يضر هذا الأمر بالسمعة التصديرية لمصر، والاقتصاد القومي للبلاد، نتيجة لمخالفة الإجراءات والاشتراطات الحجرية المعمول بها،  في ظل الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل فتح أسواق جديدة لها في الخارج.

وشدد وزير الزراعة على أنه لن يتم التهاون مع أى مخالفات في هذا القبيل، واصفاً ذلك بالأمن القومي للبلاد، والاضرار به تهمة لا يمكن السكوت عنها، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين، حفاظا ًعلى سمعة مصر وحاصلاتها الزراعية في الخارج، والحفاظ على ثقة الدول المختلفة في الإنتاج المصري.
 

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