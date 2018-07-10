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وزير الرياضة: مكافأة الميدالية الذهبية للأولمبياد بمليون جنيه

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 10:53 م
وزير الرياضة: مكافأة الميدالية الذهبية للأولمبياد بمليون جنيه الدكتور أشرف صبحى - وزير الشباب والرياضة
كتب كريم كشك
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قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن المكافأة المالية للميدالية الذهبية بالأولمبياد، تصل إلى مليون جنيه مصرى، وتهبط تدريجيًا على حسب البطولة. 

وأوضح وزير الرياضة، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية المحور، أن الأبطال الدوليين يحتاجون إلى نسبة تفرغ كبيرة، للعمل على الكثير من البطولات المتاحة كل عام.

وأكد صبحى، " أولًا- لا يوجد الآن الثقافة السابقة لوجوب التعيين بوظيفة حكومية بعد التخرج بالنسبة للفئات المخاطبة من الشباب الرياضيين، وأن هذه الثقافة تغيرت تمامًا، وهناك إمكانيات متاحة، لمساعدتهم وتوفير فرص عمل بالتنسيق مع القطاع الخاص".

 

 


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