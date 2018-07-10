وزير الرياضة: طلبت تحديد المؤهلين للمشاركة بأولمبياد 2020 لبدء إعدادهم

كتب كريم كشك

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إنه يشعر بفخر عظيم على المستوى الشخصى، لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكريم أبطال مصر، الحاصلين على ميداليات ومراكز رياضية عدة، والعائدين من دورة ألعاب البحر المتوسط، وهو ما ليس بالجديد عليه.

وأوضح صبحى، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية المحور، فى حلقة اليوم الثلاثاء، أنه يستهدف استضافة بطولة كأس العالم 2030، أو دورة الألعاب الأولمبية 2032، وأنه طلب من اللجنة الأولمبية فى خطاب رسمى، والاتحادات الرياضية، تحديد الأسماء المؤهلة، للمشاركة بأولمبياد 2020، لبدء العمل على برمج إعدادهم، وتوفير الرعاية اللازمة عن طريق تسويقهم لدى رجال الأعمال".

وأكد صبحى، أن تكليفات الرئيس له كانت كثيرة جدًا، ويأتى هذا من اهتمامه الشديد بملف الشباب والرياضة، وخاصة بالألعاب الأخرى، لعدم وجود رعاية كافية لها، للعمل على المواهب وإثقالها، وأن الوزارة حاليًا ترعى البرامج المشتركة ما بين اللجنة الأولمبية، والاتحادات الرياضية، وأنه جارٍ العمل على عدة مشروعات أنشائية كبرى، لتغيير صورة الشكل الرياضى فى مصر.